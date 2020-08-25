В здании СБУ демонтировали и разбили плиту с именами погибших Героев. Фото

Виктория Довгань Книга жалоб 14:45, 25.08.2020 Обновлено: 15:52, 25.08.2020

В холле Центра специальных операций Службы безопасности Украины "Альфа" в Киеве разбили мемориальную доску с именами погибших Героев спецслужбы. Это произошло во время ее демонтажа.

Как написал на своем Telegram-канале политтехнолог Тарас Березовец, соответствующее распоряжение поступило от нового руководства "Альфы", которое решило заменить эмблему, девиз и плиту с фамилиями павших воинов на более нейтральную инсталляцию.

Изначальный вид панно в здании ЦСО СБУ "Альфа"
Telegram-канал BEREZOVIEW
Инсталляция после реконструкции
Telegram-канал BEREZOVIEW

"Было – стало. В начале августа в холле ЦСО СБУ "Альфа" на Большой Васильковской были демонтированы эмблема, девиз и плита с выбитыми на ней фамилиями погибших сотрудников спецслужбы. Но новому руководству "Альфы" это не нравилось, и потому символика СБУ была заменена на нейтральную религиозную Оранту. Во время демонтажа плиту с фамилиями погибших воинов разбили", – отметил автор поста.

Разбитая мемориальная плита с именами погибших сотрудников СБУ
Telegram-канал BEREZOVIEW

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