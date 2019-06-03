"Центр поплыл": в Киеве из-за прорыва трубы затопило улицу

В центре Киева прорвало теплосеть, в результате чего вода затопила улицу неподалеку станции метро "Олимпийская".

Из ямы посреди улицы бил небольшой "фонтан" воды. Видео с места ЧП опубликовали в группе "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть, доскрольте до конца страницы).

"Центр плывет. В "Киевтеплоэнерго" говорят, что авария произошла после проведения гидравлических испытаний", – уточнили в соцсети.

Вода бьет из асфальта Скриншот "Киев Оперативный"

Машины в воде Скриншот "Киев Оперативный"

Вода залила ул. Деловую из-за повреждения магистрального трубопровода. Сломанная сеть отключена и возобновит работу после устранения поломки.

Ул. Деловая в Киеве Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве возле станции метро "Черниговская" 6 мая из-за прорыва канализации затопило трамвайные пути. Авария привела к блокированию сразу четырех маршрутов.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!