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"Центр поплыл": в Киеве из-за прорыва трубы затопило улицу

1.2тЧитать материал на украинском

В центре Киева прорвало теплосеть, в результате чего вода затопила улицу неподалеку станции метро "Олимпийская".

Из ямы посреди улицы бил небольшой "фонтан" воды. Видео с места ЧП опубликовали в группе "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть, доскрольте до конца страницы).

"Центр плывет. В "Киевтеплоэнерго" говорят, что авария произошла после проведения гидравлических испытаний", – уточнили в соцсети.

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Вода бьет из асфальта

Вода бьет из асфальта

Скриншот "Киев Оперативный"

Машины в воде

Машины в воде

Скриншот "Киев Оперативный"

Вода залила ул. Деловую из-за повреждения магистрального трубопровода. Сломанная сеть отключена и возобновит работу после устранения поломки.

Ул. Деловая в Киеве

Ул. Деловая в Киеве

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Как писал OBOZREVATEL, в Киеве возле станции метро "Черниговская" 6 мая из-за прорыва канализации затопило трамвайные пути. Авария привела к блокированию сразу четырех маршрутов.

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Место
УкраинаКиев
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Юг Руси
Юг Руси
Обозранцы! Вы что? Где ваш "патриотизм"? Такое может случиться только в России! Зачем вы свидомому бидлу такое показываете?
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леня зе
леня зе
устала труба
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