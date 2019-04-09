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В центр Киева стянули силовиков, военных и медиков: движение частично ограничено

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В Киеве под зданием Администрации президента 9 апреля собралось значительное количество силовиков Национальной гвардии и полиции. Также временно ограничено передвижение на одной из улиц.

Помимо этого, дежурить под АП отправили медиков, пишет УНН. Такие меры безопасности связаны с запланированной на 17:15 акцией Национального корпуса (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Около 16:00 количество автомобилей с военнослужащими достигало десяти, а правоохранителей там – почти сотня.

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Администрация президента

Администрация президента

УНН

"Тут запланированы массовые акции, в целях безопасности на время их проведения проход на ул. Банковой будет ограничен", – сообщила сотрудница полиции.

На странице Нацкорпуса в Facebook говорится, что в правительственном квартале пройдет пикет "Вд*й свинарчукам". Сбор участников назначен возле метро "Арсенальная".

Как писал OBOZREVATEL, 16 марта из-за акций Национального корпуса в Киеве стянули тысячи полицейских и бронетехнику для поддержания правопорядка.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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