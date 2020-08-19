В киевском супермаркете среди хлеба заметили крысу. Видео
В одном из супермаркетов Киева покупатели заметили крысу на полке с хлебом.
Соответствующий ролик появился на странице "Киев Оперативный" в Facebook 19 августа. Как сказано в сообщении, грызун ел товар (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Уточняется, что инцидент произошел по улице Архитектора Вербицкого в магазине известной в Украине сети.
Комментаторов возмутила антисанитария. Некоторые пользователи сети признались, что покупали продукты и хлеб именно в этом супермаркете.
Как сообщал OBOZREVATEL, один из магазинов Новых Санжар Полтавской области, где ранее забросали камнями автобус с прибывшими на обсервацию из Китая, предлагал клиентам пользоваться одной и той же "дежурной" маской.