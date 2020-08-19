В киевском супермаркете среди хлеба заметили крысу. Видео

В одном из супермаркетов Киева покупатели заметили крысу на полке с хлебом.

Соответствующий ролик появился на странице "Киев Оперативный" в Facebook 19 августа. Как сказано в сообщении, грызун ел товар (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Уточняется, что инцидент произошел по улице Архитектора Вербицкого в магазине известной в Украине сети.

Скриншот видео

Комментаторов возмутила антисанитария. Некоторые пользователи сети признались, что покупали продукты и хлеб именно в этом супермаркете.

Комментарии пользователей сети

Комментарии пользователей сети

Комментарии пользователей сети

Комментарии пользователей сети

Комментарии пользователей сети

Как сообщал OBOZREVATEL, один из магазинов Новых Санжар Полтавской области, где ранее забросали камнями автобус с прибывшими на обсервацию из Китая, предлагал клиентам пользоваться одной и той же "дежурной" маской.