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В школе под Киевом распылили неизвестный газ: что известно

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В Броварах под Киевом в школьной столовой ученик распылил неизвестное вещество из баллона. Всех детей пришлось эвакуировать, учебный процесс остановлен.

Среди детей никто не пострадал, сообщили в пресс-службе полиции в Киевской области. Баллончик, по словам 16-летнего ученика, он купил в магазине.

"Парень на перерыве хотел похвастаться перед группой одноклассников предметом самозащиты и распылил неизвестное газоподобное вещество", – уточнили правоохранители.

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С несовершеннолетним нарушителем провели разъяснительный разговор. Относительно ученика зарегистрировали административный протокол за мелкое хулиганство.

В школе под Киевом распылили неизвестный газ: что известно

Facebook Полиция в Киевской области

Как писал OBOZREVATEL, в ноябре в двух городах Киевской области в один день ученики распылили газ в своих школах. Первое ЧП произошло в Белой Церкви, второе — в Василькове.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаБровары
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