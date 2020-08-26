В СБУ объяснили, почему убрали плиту с именами погибших Героев

В Службе безопасности Украины заявили, что плиту с именами погибших сотрудников заменили на Оранту по просьбе матерей и жен павших Героев.

Как сообщается на странице спецслужбы в Facebook, она целая и находится в музее Центра специальных операций "А" в Киеве.

"Сегодня отдельные "эксперты" распространили информацию, что в Центре специальных операций "А" СБУ якобы демонтировали и разбили плиту с именами погибших сотрудников службы. Эта "сенсация" не соответствует действительности", – сказано в сообщении.

В спецслужбе уточнили, что плита целая и невредимая находится в музее ЦСО, как и эмблема подразделения. А образ Богородицы был установлен по просьбе матерей и жен погибших Героев, "потому что именно Оранта является символом мудрости, единства и материнской защиты воинов".

"Мы помним каждого сотрудника СБУ, который погиб, защищая целостность и неприкосновенность Украины и просим не спекулировать на памяти погибших Героев", – добавили в СБУ.

Facebook СБУ

При этом политтехнолог Тарас Березовец считает, что в спецслужбе врут по поводу того, что плита целая.

"Честные офицеры СБУ "Альфа", которыми мы гордимся, знают правду", – написал он в своем Telegram-канале.

Telegram Тараса Березовца

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тарас Березовец обнародовал фото демонтажа плиты с именами погибших сотрудников СБУ, на которых видно, что она была разбита в процессе демонтажа.

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