Популярный ресторан Киева решили закрыть из-за вопиющей антисанитарии: какие блюда проверили

В Киеве в ресторане сети популярных пиццерий Il Molino обнаружили ряд нарушений при приготовлении пищи

Об антисанитарии сообщила пресс-служба ГУ Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в столице. Отмечается, что специалистами было совершено повторную проверку, с отбором образцов продукции, в ресторане по ул. Хоткевича 1В (ТРЦ "Проспект").

"Выявлены нарушения требований пунктов 1, 5 части второй ст. 20 части первой, второй статьи 37, пункта 2 части первой статьи 42, пункта 2 части первой статьи 50 Закона Украины "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов" гигиенических требований к производству и/или обращению с пищевыми продуктами, которые создают угрозу жизни и/или здоровью человека", – сказано в сообщении.

Пиццерия Il Molino ilmolino.ua

Уточняется, что салат с овощами гриль и курицей, а также равиоли с курицей и белыми грибами по микробиологическим показателям не соответствуют Постановлению № 139 от 07.11.2001 "Об утверждении государственных санитарных правил и норм "Микробиологические нормативы и методы контроля продукции общественного питания".

В пресс-службе добавили, что оборот пищевых продуктов проводится на мощности, которая:

не соответствует требованиям санитарных мероприятий;

поверхность потолка в помещении кухне не гладкая и не предотвращает накопление грязи;

материалы для первичной упаковки хранятся способом, который делает их загрязненными.

Эксперты направили руководству сети решение о временном приостановлении деятельности точки общественного питания по результатах проверки.

"Однако администрация заведения отказывается от принятия данного решения, поэтому оно будет отправлено средствами почтовой связи", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве:

В одной из пиццерий популярной сети Domino's Pizza клиентка обнаружила лапку насекомого в напитке.

Сеть заведений Salateira попала в скандал из-за стаканов IKEA, которые произвели в России. Внимательные посетители возмутились такому выбору.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!