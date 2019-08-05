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В озерах Киева вода окрасилась в ржавый цвет: фото и подробности ЧП

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В Киеве вода в Ореховатских озерах в Голосеевском парке изменила окрас из-за выбросов неизвестных веществ.

Содержание железа в воде превысило гранично допустимую норму в 1,17 раз, сообщили на странице Управления экологии и природных ресурсов КГГА в Facebook.

"Пробы воды решили отправить на дополнительное исследование и проверить наиболее вероятные места слива возле озера", – уточнили в управлении.

Изменение цвета воды местные жители заметили еще 2 августа, однако, по состоянию на 5 августа, ситуация не улучшилась. Снимки озера опубликовали на странице "Типичное Голосеево" в Facebook.

Доступ к озерам закрыли

Доступ к озерам закрыли

Facebook "Типичное Голосеево"

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Вода окрасилась в ржавый

Вода окрасилась в ржавый

Facebook "Типичное Голосеево"

На фото видно, что коммунальщики развесили вокруг озер объявления о закрытии доступа к ним.

Железо в воде превысило норму

Железо в воде превысило норму

Facebook "Типичное Голосеево"

Ржавая вода

Ржавая вода

Facebook "Типичное Голосеево"

Ореховатские озера – группа водоемов на ручье Ореховатка, занимают общую площадь в 5 га. Всего в состав входит 4 озера.

Как писал OBOZREVATEL, 27 июля в сточных водах под Киевом обнаружили нефтепродукты. Неизвестные слили в канализационную сеть опасные для экологии вещества, которые в результате попали в Бортническую станцию аэрации (БСА).

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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