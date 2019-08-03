В одном из крупнейших парков Киева произошла экологическая катастрофа: фото

В озерах Голосеевского парка в Киеве вода окрасилась в цвет ржавчины из-за выброса неизвестных веществ.

Об этом сообщается в Telegram-канале Kyiv LIVE. На соответствующих снимках можно увидеть, что проход к водоемам перегородили аварийными лентами.

Табличка на лентах гласит: "Уважаемые посетители и гости парка! Доступ к водоему временно ограничен!"

Иллюстрация. Киев Podrobnosti.ua

Голосеевский парк Kyiv LIVE

Как писал OBOZREVATEL, ранее на нескольких городских пляжах Одессы – от Ривьеры до Новой Дофиновки – был замечен выброс нефтепродуктов.

Кроме того, в Керчи (Крым) зафиксировали выбросы неизвестного вещества в районе Аршинцевской косы. Жителям и гостям города рекомендовали временно воздержаться от купания.

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