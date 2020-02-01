Рваные раны на ногах и шее: под Киевом бойцовские собаки напали на женщин. Фото 18+

В селе Крюковщина под Киевом на двух женщин напали и покусали двое бойцовских собак.
По словам местных жителей, это не первый случай агрессивного поведения этих животных. Об инциденте на странице в Facebook сообщила журналистка Елена Закусило. Также о ЧП написал житель ЖК "Еврогород", где и произошло нападение, в местном сообществе в соцсети.
Сообщается, что хозяйкой бультерьера и питбуля якобы является известная украинская журналистка и телеведущая Елена Кот (чтобы посмотреть фото, поскролльте новость вниз).
Под Киевом женщин искусали собаки
Пострадавших госпитализировали в больницу, по факту случившегося начато уголовное дело.
По предварительной информации, пострадавшие – Оксана и ее подруга Ирина – вышли на прогулку с собаками (щенок ротвейлера и метиска). Женщины гуляли со своими питомцами, а когда проходили пустырь, то увидели двух бойцовских собак без поводков и ошейников.
Подруги постарались незаметно обойти их, но собаки начали нападать. Женщины, пытаясь прикрыть собой своих же питомцев, получили несколько укусов, у одной из них рана на шее.
"Была вызвана полиция, скорая, женщин забрали с рваными ранами в Боярскую полицию. Протокол составлен, но журналистка прикрывается корочкой журналиста и открыто заявляет что ей ничего не будет, так как она известный человек", – написала Закусило в своем посте. Утверждается, что хозяева были недалеко и видели нападение.
Скриншот поста в сообществе "Жителі Евроміста"
Комментарии к посту
Скриншот
Комментарии к посту
Скриншот
Комментарии к посту
Скриншот
Комментарии к посту
Скриншот
Елена Кот
facebook.com/helen.kot.9
Закусило также поделилась снимками ветеринарного паспорта собаки, которая напала на женщин. В комментариях журналистка пояснила, что документ сфотографировал муж одной из пострадавших и предъявил в больнице, чтобы не делать прививки от бешенства.
facebook.com/elena.zakusilo
facebook.com/elena.zakusilo
OBOZREVATEL публикует эксклюзивные фото последствий нападения бойцовских собак. Осторожно, кадры 18+!
Под Киевом женщин искусали собаки
Под Киевом женщин искусали собаки
Под Киевом женщин искусали собаки
Под Киевом женщин искусали собаки
Под Киевом женщин искусали собаки
Скриншот
Комментарии к посту
Скриншот
Как писал OBOZREVATEL, ранее в Тернополе на девятилетнего воспитанника детского дома напал пес породы хаски, который был без хозяев, и укусил его за руку и лицо.
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