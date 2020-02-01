Рваные раны на ногах и шее: под Киевом бойцовские собаки напали на женщин. Фото 18+

В селе Крюковщина под Киевом на двух женщин напали и покусали двое бойцовских собак.

По словам местных жителей, это не первый случай агрессивного поведения этих животных. Об инциденте на странице в Facebook сообщила журналистка Елена Закусило. Также о ЧП написал житель ЖК "Еврогород", где и произошло нападение, в местном сообществе в соцсети.

Сообщается, что хозяйкой бультерьера и питбуля якобы является известная украинская журналистка и телеведущая Елена Кот (чтобы посмотреть фото, поскролльте новость вниз).

Под Киевом женщин искусали собаки

Пострадавших госпитализировали в больницу, по факту случившегося начато уголовное дело.

По предварительной информации, пострадавшие – Оксана и ее подруга Ирина – вышли на прогулку с собаками (щенок ротвейлера и метиска). Женщины гуляли со своими питомцами, а когда проходили пустырь, то увидели двух бойцовских собак без поводков и ошейников.

Подруги постарались незаметно обойти их, но собаки начали нападать. Женщины, пытаясь прикрыть собой своих же питомцев, получили несколько укусов, у одной из них рана на шее.

"Была вызвана полиция, скорая, женщин забрали с рваными ранами в Боярскую полицию. Протокол составлен, но журналистка прикрывается корочкой журналиста и открыто заявляет что ей ничего не будет, так как она известный человек", – написала Закусило в своем посте. Утверждается, что хозяева были недалеко и видели нападение.

Скриншот поста в сообществе "Жителі Евроміста"

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Елена Кот facebook.com/helen.kot.9

Закусило также поделилась снимками ветеринарного паспорта собаки, которая напала на женщин. В комментариях журналистка пояснила, что документ сфотографировал муж одной из пострадавших и предъявил в больнице, чтобы не делать прививки от бешенства.

facebook.com/elena.zakusilo

facebook.com/elena.zakusilo

OBOZREVATEL публикует эксклюзивные фото последствий нападения бойцовских собак. Осторожно, кадры 18+!

Под Киевом женщин искусали собаки

Под Киевом женщин искусали собаки

Под Киевом женщин искусали собаки

Под Киевом женщин искусали собаки

Под Киевом женщин искусали собаки

Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Тернополе на девятилетнего воспитанника детского дома напал пес породы хаски, который был без хозяев, и укусил его за руку и лицо.

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