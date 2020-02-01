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2 февраля • обновлено в 00:55
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Рваные раны на ногах и шее: под Киевом бойцовские собаки напали на женщин. Фото 18+

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В селе Крюковщина под Киевом на двух женщин напали и покусали двое бойцовских собак.

По словам местных жителей, это не первый случай агрессивного поведения этих животных. Об инциденте на странице в Facebook сообщила журналистка Елена Закусило. Также о ЧП написал житель ЖК "Еврогород", где и произошло нападение, в местном сообществе в соцсети.

Сообщается, что хозяйкой бультерьера и питбуля якобы является известная украинская журналистка и телеведущая Елена Кот (чтобы посмотреть фото, поскролльте новость вниз).

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Под Киевом женщин искусали собаки

Под Киевом женщин искусали собаки

Пострадавших госпитализировали в больницу, по факту случившегося начато уголовное дело.

По предварительной информации, пострадавшие – Оксана и ее подруга Ирина – вышли на прогулку с собаками (щенок ротвейлера и метиска). Женщины гуляли со своими питомцами, а когда проходили пустырь, то увидели двух бойцовских собак без поводков и ошейников.

Подруги постарались незаметно обойти их, но собаки начали нападать. Женщины, пытаясь прикрыть собой своих же питомцев, получили несколько укусов, у одной из них рана на шее.

"Была вызвана полиция, скорая, женщин забрали с рваными ранами в Боярскую полицию. Протокол составлен, но журналистка прикрывается корочкой журналиста и открыто заявляет что ей ничего не будет, так как она известный человек", – написала Закусило в своем посте. Утверждается, что хозяева были недалеко и видели нападение.

Рваные раны на ногах и шее: под Киевом бойцовские собаки напали на женщин. Фото 18+

Скриншот поста в сообществе "Жителі Евроміста"

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Елена Кот

Елена Кот

facebook.com/helen.kot.9

Закусило также поделилась снимками ветеринарного паспорта собаки, которая напала на женщин. В комментариях журналистка пояснила, что документ сфотографировал муж одной из пострадавших и предъявил в больнице, чтобы не делать прививки от бешенства.

Рваные раны на ногах и шее: под Киевом бойцовские собаки напали на женщин. Фото 18+

facebook.com/elena.zakusilo

Рваные раны на ногах и шее: под Киевом бойцовские собаки напали на женщин. Фото 18+

facebook.com/elena.zakusilo

OBOZREVATEL публикует эксклюзивные фото последствий нападения бойцовских собак. Осторожно, кадры 18+!

Под Киевом женщин искусали собаки

Под Киевом женщин искусали собаки

Под Киевом женщин искусали собаки

Под Киевом женщин искусали собаки

Под Киевом женщин искусали собаки

Под Киевом женщин искусали собаки

Под Киевом женщин искусали собаки

Под Киевом женщин искусали собаки

Под Киевом женщин искусали собаки

Под Киевом женщин искусали собаки

Рваные раны на ногах и шее: под Киевом бойцовские собаки напали на женщин. Фото 18+

Скриншот

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Тернополе на девятилетнего воспитанника детского дома напал пес породы хаски, который был без хозяев, и укусил его за руку и лицо.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
фотографии покусала собака
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