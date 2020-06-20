В Киеве живописную территорию превратили в свалку мусора. Фото

Юрий Сергиенко Книга жалоб 16:25, 20.06.2020 Обновлено: 16:29, 20.06.2020

В Киеве на Осокорках территорию между двумя озерами Небреж и Тагле превратили в мусоросвалку.

Соответствующие фото опубликовал в Facebook Евгений Василенко. На них зафиксировано, как из микроавтобуса выбрасывают просроченные овощи и фрукты вместе с упаковками (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

Территорию возле озер на Осокорках превратили в свалку мусора
Facebook Евгения Василенко

"Озера на Осокорках – территория, которую пытаются сделать ландшафтным заповедником. Территория, которая является зоной охраняемых ландшафтов. Горы мусора только увеличиваются. Вот, например, выбрасывают с машины просроченные овощи-фрукты вместе с упаковками", – написал он.

Территорию возле озер на Осокорках превратили в свалку мусора
Facebook Евгения Василенко
Территорию возле озер на Осокорках превратили в свалку мусора
Facebook Евгения Василенко
Территорию возле озер на Осокорках превратили в свалку мусора
Facebook Евгения Василенко
Территорию возле озер на Осокорках превратили в свалку мусора
Google Maps
Территорию возле озер на Осокорках превратили в свалку мусора
Facebook Евгения Василенко

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале между озерами Вырлица и Тягле засняли на фото огромные кучи мусора. Сеть разозлила такая ситуация, пользователи начали активно комментировать снимки.

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Кияни Книга жалоб

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