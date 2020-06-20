В Киеве живописную территорию превратили в свалку мусора. Фото

В Киеве на Осокорках территорию между двумя озерами Небреж и Тагле превратили в мусоросвалку.

Соответствующие фото опубликовал в Facebook Евгений Василенко. На них зафиксировано, как из микроавтобуса выбрасывают просроченные овощи и фрукты вместе с упаковками (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

Территорию возле озер на Осокорках превратили в свалку мусора Facebook Евгения Василенко

"Озера на Осокорках – территория, которую пытаются сделать ландшафтным заповедником. Территория, которая является зоной охраняемых ландшафтов. Горы мусора только увеличиваются. Вот, например, выбрасывают с машины просроченные овощи-фрукты вместе с упаковками", – написал он.

Территорию возле озер на Осокорках превратили в свалку мусора Facebook Евгения Василенко

Территорию возле озер на Осокорках превратили в свалку мусора Facebook Евгения Василенко

Территорию возле озер на Осокорках превратили в свалку мусора Facebook Евгения Василенко

Территорию возле озер на Осокорках превратили в свалку мусора Google Maps

Территорию возле озер на Осокорках превратили в свалку мусора Facebook Евгения Василенко

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале между озерами Вырлица и Тягле засняли на фото огромные кучи мусора. Сеть разозлила такая ситуация, пользователи начали активно комментировать снимки.