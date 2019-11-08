В Киеве загорелся троллейбус с пассажирами: фото

В Киеве 8 ноября во время рейса загорелся троллейбус с пассажирами. Возгорание удалось потушить водителю.
ЧП произошло около 8:30 утра в Шевченковском районе на перекрестке улиц Щербаковского и Ружинской, сообщили на странице ГосЧС в Киеве в Facebook.
"В троллейбусе произошло короткое замыкание в моторном отсеке, потом возгорание. Троллейбус в это время стоял на остановке, внутри были пассажиры. Водитель объявил, чтобы они вышли из салона, и самостоятельно потушил огонь", – уточнили спасатели.
В Киеве загорелся троллейбус
Facebook ГосЧС в Киеве
Пламя потушил водитель
Facebook ГосЧС в Киеве
Подчеркивается, что ЧП обошлось без жертв и пострадавших.
Как писал OBOZREVATEL, в четверг, 15 августа, в Киеве, неподалеку станции метро "Лесная", вспыхнула маршрутка. Она загорелась во время движения. Пассажиров в ней не было, а водитель пытался самостоятельно потушить пламя, однако сделать это у него не получилось.
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