В Киеве загорелся троллейбус с пассажирами: фото

В Киеве 8 ноября во время рейса загорелся троллейбус с пассажирами. Возгорание удалось потушить водителю.

ЧП произошло около 8:30 утра в Шевченковском районе на перекрестке улиц Щербаковского и Ружинской, сообщили на странице ГосЧС в Киеве в Facebook.

"В троллейбусе произошло короткое замыкание в моторном отсеке, потом возгорание. Троллейбус в это время стоял на остановке, внутри были пассажиры. Водитель объявил, чтобы они вышли из салона, и самостоятельно потушил огонь", – уточнили спасатели.

В Киеве загорелся троллейбус Facebook ГосЧС в Киеве

Пламя потушил водитель Facebook ГосЧС в Киеве

Подчеркивается, что ЧП обошлось без жертв и пострадавших.

Как писал OBOZREVATEL, в четверг, 15 августа, в Киеве, неподалеку станции метро "Лесная", вспыхнула маршрутка. Она загорелась во время движения. Пассажиров в ней не было, а водитель пытался самостоятельно потушить пламя, однако сделать это у него не получилось.

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