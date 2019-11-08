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8 ноября • обновлено в 10:08
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В Киеве загорелся троллейбус с пассажирами: фото

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В Киеве 8 ноября во время рейса загорелся троллейбус с пассажирами. Возгорание удалось потушить водителю.

ЧП произошло около 8:30 утра в Шевченковском районе на перекрестке улиц Щербаковского и Ружинской, сообщили на странице ГосЧС в Киеве в Facebook.

"В троллейбусе произошло короткое замыкание в моторном отсеке, потом возгорание. Троллейбус в это время стоял на остановке, внутри были пассажиры. Водитель объявил, чтобы они вышли из салона, и самостоятельно потушил огонь", – уточнили спасатели.

В Киеве загорелся троллейбус

В Киеве загорелся троллейбус

Facebook ГосЧС в Киеве

Новости
"С изолентой продешевили!" В Киеве маршрутка "рассыпалась" посреди дороги
Пламя потушил водитель

Пламя потушил водитель

Facebook ГосЧС в Киеве

Подчеркивается, что ЧП обошлось без жертв и пострадавших.

Как писал OBOZREVATEL, в четверг, 15 августа, в Киеве, неподалеку станции метро "Лесная", вспыхнула маршрутка. Она загорелась во время движения. Пассажиров в ней не было, а водитель пытался самостоятельно потушить пламя, однако сделать это у него не получилось.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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