В Киеве зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха

В Киеве 14 июля зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха.

Об этом написала пресс-служба ГУ Госпродпотребслужбы в г. Киеве на своем сайте, отметив, что специалисты постоянно проводят анализ качества воздуха в столице по данным постов наблюдения Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"По состоянию на 13 часов 14.07.2020 уровень загрязнения воздуха в приземном слое атмосферы в Киеве оставался высоким", – говорится в сообщении.

Так, превышение среднесуточных предельнодопустимых концентраций вредных веществ зафиксировали:

взвешенные вещества (пыль) (ПДКс.д.=0.15мг/м 3) – в 1,3 раза на пл. Бессарабской;

диоксид серы (SO 2) (ПДКс.д.=0.05мг/м 3)– в 1-1,3 раза на всех постах, кроме просп. Науки, 37;

оксид углерода (СО) (ПДКс.д.=3.0 мг/м 3) – менее 1 ПДК на всех постах;

диоксид азота (NO 2) (ПДКс.д. = 0.04 мг/м 3) – в 2,5-5 раз на всех постах, кроме просп. Науки, 37;

формальдегид (ПДКс.д.=0.003мг/м 3) – в 1-1,7 раза на всех постах.

В службе пояснили, что такие вещества свойственны выбросам, образующихся при горении угля, мазута, бензина, дизтоплива, газа в теплоэнергетических и отопительных установках, в двигателях автомобилей, при пожарах. В то же время основной "вклад" в общее загрязнение воздуха Киева принадлежит транспорту.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в апреле значительно ухудшилось качество воздуха. Над городом длительный период висел смог и чувствовался запах гари.