В Киеве зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха
В Киеве зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха. journalist.today
В Киеве 14 июля зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха.
Об этом написала пресс-служба ГУ Госпродпотребслужбы в г. Киеве на своем сайте, отметив, что специалисты постоянно проводят анализ качества воздуха в столице по данным постов наблюдения Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
"По состоянию на 13 часов 14.07.2020 уровень загрязнения воздуха в приземном слое атмосферы в Киеве оставался высоким", – говорится в сообщении.
Так, превышение среднесуточных предельнодопустимых концентраций вредных веществ зафиксировали:
взвешенные вещества (пыль) (ПДКс.д.=0.15мг/м
3) – в 1,3 раза на пл. Бессарабской;
диоксид серы (SO
2) (ПДКс.д.=0.05мг/м
3)– в 1-1,3 раза на всех постах, кроме просп. Науки, 37;
оксид углерода (СО) (ПДКс.д.=3.0 мг/м
3) – менее 1 ПДК на всех постах;
диоксид азота (NO
2) (ПДКс.д. = 0.04 мг/м
3) – в 2,5-5 раз на всех постах, кроме просп. Науки, 37;
формальдегид (ПДКс.д.=0.003мг/м
3) – в 1-1,7 раза на всех постах.
В службе пояснили, что такие вещества свойственны выбросам, образующихся при горении угля, мазута, бензина, дизтоплива, газа в теплоэнергетических и отопительных установках, в двигателях автомобилей, при пожарах. В то же время основной "вклад" в общее загрязнение воздуха Киева принадлежит транспорту.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в апреле значительно ухудшилось качество воздуха. Над городом длительный период висел смог и чувствовался запах гари.