В Киеве возле Рады провалилась дорога. Фото и видео

В Киеве возле здания Верховной Рады Украины в среду, 29 июля, произошел прорыв трубопровода, в результате чего на дороге образовалась большая яма.

Об этом написала пресс-служба КП ДЭУ Печерского района КК "Киевавтодор" на своей странице в Facebook. В сети появились фото и видео с места ЧП (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что авария в инженерных сетях ЧАО "АК "Киевводоканал" привела к повреждению дорожного покрытия на улице Михаила Грушевского, 20, возле поворота на улицу Шелковичную. В результате аварии на проезжей части образовался провал.

В Киеве возле Рады провалилась дорога КП ДЭУ Печерского района КК "Киевавтодор"

В Киеве возле Рады провалилась дорога КП ДЭУ Печерского района КК "Киевавтодор"

"Сейчас балансодержатель инженерных сетей сообщен, и планируются ремонтные работы по ликвидации данной ситуации", – говорится в посте.

В Киеве возле Рады провалилась дорога КП ДЭУ Печерского района КК "Киевавтодор"

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве настоящий "гейзер" образовался на парковке супермаркета Novus. Инцидент произошел на бульваре Дружбы Народов.