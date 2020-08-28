В Киеве возле метро "Вокзальная" выросла огромная очередь. Фото и видео "пробки"

В Киеве в пятницу, 28 августа, во время карантина наблюдались огромные очереди на станцию метро "Вокзальная".

Одно из фото опубликовали на странице "Киев оперативный" в Facebook, немало видео и снимков с места событий начали распространяться сетями (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

В то же время заместитель директора КП "Киевский метрополитен" Наталка Макогон в комментарии "Укринформу" объяснила, что "Вокзальная" работала в обычном режиме, а очереди связаны с приездом в столицу людей из пригородов.

В столице перед станцией метро собралась "пробка" из людей во время карантина

"Станция работает в обычном режиме, эскалаторы, поезда также работают в обычном режиме. Поехал пригород, приехали электрички. И скоро 1 сентября, люди покупают проездные билеты, разбираются с оплатой QR-кода, поскольку был карантин и многие с весны не были в Киеве. Плюс держат дистанцию друг с другом. То есть поехал пригород, и это ситуация осеннего пассажиропотока", – пояснила она.

В Киеве возле метро "Вокзальная" выросла огромная очередь

По ее словам, утром в киевском метро ограничивают вход только на три станции в зависимости от пассажиропотока: "Черниговскую", "Лесную", "Святошин".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве по состоянию на 28 августа уже 12 719 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.