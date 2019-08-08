В Киеве возле культового кинотеатра собрался митинг: в чем дело

Возле столичного кинотеатра "Киев" 8 августа собрался митинг активистов, которые требовали от нового арендатора Cinema City обнародовать концепцию развития и возобновить его работу.

Кинотеатр с 7 июня находится на инвентаризации и закрыт для посетителей. План его развития был утвержден в договоре аренды, однако общественность Киева до сих пор не могла с ним ознакомиться, пишет "Украинская правда".

Около 50 участников акции пришли выразить поддержку кинотеатру "как свободному общественному пространству, где демонстрируется независимое авторское кино".

Митинг возле кинотеатра "Киев" "Украинская правда"

"Мы выступаем за независимое авторское кино, свободное общественное пространство, доступность культуры, честный суд и справедливый конкурс для арендующих знакового кинотеатра, но против его незаконного захвата и сомнительного конкурса от КГГА", – пояснили активисты.

Кинотеатр "Киев" TripAdvisor

Как писал OBOZREVATEL, культовый для жителей столицы кинотеатр "Киев", в котором проходили известные международные фестивали и презентовали свои работы молодые режиссеры, сменил своего балансодержателя.

Прошлый, на основе заключенных около 20 лет назад договоров, платил за его аренду в городской бюджет всего 4700 гривен в месяц. После проведения конкурса новым арендатором стал Cinema City, который будет платить ежемесячно более 2 000 000 грн. Первые арендующие не согласились с результатами конкурса и подали иск в суд.

7 июня под зданием кинотеатра произошли столкновения между представителями Муниципальной стражи и рядом активистов. Помещение кинотеатра "Киев" было закрыто с самого утра.

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