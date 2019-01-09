В Киеве вокзал оскандалился картой Крыма в России: фотодоказательства

В Киеве вспыхнул скандал из-за автостанции "Выдубичи", где на карте изобразили Крым как территорию России.

Одним из первых это заметил Виталий Бодрый, который опубликовал фото на странице "Позняки Осокорки Харьковский" в Facebook. На снимке видно, что экран с картой размещен над кассой.

''Российский'' Крым Facebook Виталий Бодрый

В комментариях под постом автору ответила руководитель службы коммуникаций "Киевпасстранс" Ольга Бледная, которая заявила, что скандальную карту больше не транслируют на автовокзале.

Автовокзал в Киеве

"Она действительно вызывает вопросы из-за технической неточности изображения международных перевозок. Карту сняли с монитора, также дополнительно проводится контрольная служебная проверка", — пояснила Бледная.

Как писал OBOZREVATEL, в декабре в Киеве вспыхнул скандал из-за маршрутки, у которой на стекле была изображена карта Украины без Крыма.