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В Киеве вокзал оскандалился картой Крыма в России: фотодоказательства

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В Киеве вспыхнул скандал из-за автостанции "Выдубичи", где на карте изобразили Крым как территорию России.

Одним из первых это заметил Виталий Бодрый, который опубликовал фото на странице "Позняки Осокорки Харьковский" в Facebook. На снимке видно, что экран с картой размещен над кассой.

''Российский'' Крым

''Российский'' Крым

Facebook Виталий Бодрый

В комментариях под постом автору ответила руководитель службы коммуникаций "Киевпасстранс" Ольга Бледная, которая заявила, что скандальную карту больше не транслируют на автовокзале.

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Автовокзал в Киеве

Автовокзал в Киеве

"Она действительно вызывает вопросы из-за технической неточности изображения международных перевозок. Карту сняли с монитора, также дополнительно проводится контрольная служебная проверка", — пояснила Бледная.

В Киеве вокзал оскандалился картой Крыма в России: фотодоказательства

Как писал OBOZREVATEL, в декабре в Киеве вспыхнул скандал из-за маршрутки, у которой на стекле была изображена карта Украины без Крыма.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Виталику два ордена княгини Ольги и шматок сала на 2 кило, а начальника автостанции "Выдубичи" повесить прям на семафоре.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Гы))) А чей же по мнению этого полудурка, Крым? Достаточно приехать сюда, чтобы убедиться, что Крым российский. Так что всё правильно карта показывала.
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Крым, в реальности, находится в России. Какие вопросы?
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