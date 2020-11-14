В Киеве водитель вытолкал пожилого мужчину из маршрутки. Видео
В Киеве в субботу, 14 ноября, водитель маршрутки вытолкал пожилого пассажира, который не оплатил проезд.
Соответствующие кадры опубликованы на странице "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Инцидент произошел в маршрутном такси № 227, у обоих участников конфликта маски были надеты неправильно.
На видео видно, как водитель пытался вытащить мужчину и хватал его за одежду. Тот сопротивлялся, ухватившись за сиденье, и пригрозил неприятностями.
Мужчина аргументировал, что ему положен бесплатный проезд. В ответ водитель заявил, что у того нет удостоверения и это не государственный транспорт.
В итоге водитель схватил шапку мужчины, и выбежал из маршрутки, тот отправился за ним.
Как сообщал OBOZREVATEL, киевляне возмутились сиденьями без спинок в киевской маршрутке №598-Д, которая курсирует на Троещину.