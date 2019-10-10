В Киеве водитель маршрутки оскандалился посреди города. Видео 18+

В Киеве водителя маршрутки обвинили в том, что он справил нужду посреди улицы, прямо возле Центрального железнодорожного вокзала.
Мужчина остановил автобус на "конечной", вышел из него и стал у дверей авто. Об этом сообщили на странице "ОстановиЛося" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Инцидент произошел в среду, 9 октября. Автор поста отметил, что совсем рядом находится немало туалетов, в том числе и бесплатных.
В Киеве водитель маршрутки оскандалился посреди города
Скриншот
"Водитель маршрутки №АА1459АА, остановившись на конечной, в 50 метрах от бесплатного туалета, просто взял "надзюрил" посреди улицы. Прямо возле центрального входа Центрального железнодорожного вокзала! "Надзюрил", очевидно, чтобы подтвердить статус быдла!" – говорится в сообщении.
Автор также обратился в сети к правоохранителям и перевозчикам, а также выразил надежду, что водителя справедливо накажут.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Киеве водитель маршрутки №401 (Железнодорожный вокзал "Южный" – ул. Чернобыльская) попал в громкий скандал. Его обвинили в том, что он не реагировал на просьбы пассажира снизить громкость музыки. А его друг откровенно нахамил мужчине.
В столице местная жительница пожаловалась на то, что с внутренней стороны двери в одной из маршруток торчал кусок железной трубы с необработанными концами. Из-за этого женщина получила несколько рваных ран на ноге.
В Святошинском районе Киева люди заметили маршрутный автобус, который двигался просто по тротуару. Инцидент сняли на видео, а в сети ситуацию начали возмущенно комментировать.
Также в столице водитель одной из маршруток напугал пассажиров, превысив скорость и выехав на обочину.
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