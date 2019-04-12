В Киеве вандалы уничтожили аллею деревьев: фото

В Киеве неизвестные вандалы спилили целую аллею молодых тополей. Все 55 деревьев были пирамидальными, то есть не могли стать причиной аллергии.

Инцидент произошел на ул. Здолбуновской в микрорайоне Позняки, сообщили на странице КП УЗН Дарницкого района в Facebook.

"Был вызван отряд полиции, который зафиксировал факт уничтожения деревьев", – заявили представители коммунального предприятия.

Facebook УЗН Дарницкого района

Facebook УЗН Дарницкого района

Все спиленные деревья оставили лежать рядом с их пеньками. Полиция разыскивает виновников и выясняет возможные мотивы уничтожения тополей.

Как писал OBOZREVATEL, в марте в Киеве вандалы уничтожили столбики, установленные для безопасности пешеходов.

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