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В Киеве вандалы уничтожили аллею деревьев: фото

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В Киеве неизвестные вандалы спилили целую аллею молодых тополей. Все 55 деревьев были пирамидальными, то есть не могли стать причиной аллергии.

Инцидент произошел на ул. Здолбуновской в микрорайоне Позняки, сообщили на странице КП УЗН Дарницкого района в Facebook.

"Был вызван отряд полиции, который зафиксировал факт уничтожения деревьев", – заявили представители коммунального предприятия.

Новости
В Киеве вандалы украли новую скульптуру: фото
В Киеве вандалы уничтожили аллею деревьев: фото

Facebook УЗН Дарницкого района

В Киеве вандалы уничтожили аллею деревьев: фото

Facebook УЗН Дарницкого района

Все спиленные деревья оставили лежать рядом с их пеньками. Полиция разыскивает виновников и выясняет возможные мотивы уничтожения тополей.

Как писал OBOZREVATEL, в марте в Киеве вандалы уничтожили столбики, установленные для безопасности пешеходов.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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Morjakov Alex
Morjakov Alex
Да уж и в начале 14 года,какие то вандалы на Институтской деревья уничтожили...
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