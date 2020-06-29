В Киеве в супермаркет за пивом заехал почти голый мужчина на коне. Видео

В Киеве в супермаркет за пивом заехал почти голый мужчина на коне. Скриншот

В Киеве в супермаркете заметили мужчину только в трусах и на коне.

Инцидент произошел на проспекте Георгия Гонгадзе, 5, что в Подольском районе столицы. Соответствующий видеоролик разместили на странице "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

На ролике видно, как почти голый мужчина сидел на коне в коридоре супермаркета и уговаривал других киевлян купить две бутылки пива.

"В труселях, бухой, с кентами, на коне въехал прямо в супермаркет за добавкой пивасика", – написали в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве пешеходным мостом через Днепр проехался микроавтобус.