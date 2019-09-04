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4 сентября • обновлено в 12:29
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В Киеве в пруде покраснела вода: люди забили тревогу

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На Осокорках в Киеве местные жители обнаружили, что в одном из прудов вода обрела красный цвет.

Об этом сообщил киевлянин Олег Левицкий. Пост опубликовали на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня (4 сентября. – Ред.) на утренней прогулке на Осокорках обнаружили, что в одном из прудов покраснела вода. Кто знает, что это может быть? И куда следует обращаться в таких случаях?" – написал в недоумении мужчина.

В Киеве в пруде покраснела вода

В Киеве в пруде покраснела вода

Киев Оперативный

В комментариях пользователи предположили, что вода стала красной через загрязнение.

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"Превышение нормы количества бактерий — микроорганизмов из группы пурпурных фотосинтезирующих серобактерий, которые обычно развиваются в водоемах с повышенным уровнем органического загрязнения", "Водоросли цветут", "Может, кто-то "тосол" (Советская торговая марка, под которой выпускали ряд технических жидкостей. – Ред.) поменял в авто и старый слил", – написали они.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в притоку Днепра, речку Десенку, сливались неочищенные сточные воды из коллекторов. Также в столице вода в Ореховатских озерах в Голосеевском парке изменила окрас из-за выбросов неизвестных веществ.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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