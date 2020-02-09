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9 февраля • обновлено в 10:12
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Крутили Чичерину: в Киеве паб оскандалился подыгрыванием "Л/ДНР". Видео

1.6т
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В пабе "Портер" на Житомирской в Киеве включили песни скандальной российской певицы Юлии Чичериной, которая является ярой сторонницей террористов "Л/ДНР".

Подтверждающее видео из соцсетей опубликовал в Facebook киевлянин Евгений Яковлев, возмутившись такой политикой заведения (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Портер Паб", вы чё, ребята, вообще ох*рели? "Портер" на Житомирской, играет Чичерина. Это уже край дна. Увидел в сториз и охр*нел от этого. К вам наведаться лично и спросить с того, кто это допустил?" – написал активист.

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В Киеве паб оскандалился песнями фанатки "Л/ДНР"

В Киеве паб оскандалился песнями фанатки "Л/ДНР"

"Для тех, кто вчера на свет появился: Юлия Чичерина это самый ярый поклонник "ДНР"/"ЛНР". С недавних пор состоит в партии "За правду" Захара Прилепина. А ещё она в розыске СБУ. Берега попутали?" – не сдержался Яковлев.

Чичерина поддерживает террористов "ДНР"

Чичерина поддерживает террористов "ДНР"

НТВ

Мужчина также показал ответ заведения на его замечание. "Мы все таки паб. Заведение общественного питания. Мы аполитичны. Но на счет Чичериной согласны, Гугл нам в помощь, в ближайшие день-два удалим все ее песни. Я прекрасно понимаю, к чему вы клоните. Но нет, не знал. Я ее не слушаю и не слежу за карьерой. Но чтобы больше не портить отдых вам и тем, кто знает, почистим плейлист. И спасибо, что указали на оплошность. День-два и у нас Чичерину никто не услышит!" – заверил представитель паба.

Крутили Чичерину: в Киеве паб оскандалился подыгрыванием "Л/ДНР". Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Чичерина отличилась бредовым заявлением о том, что в зоне ООС на стороне Украины воюют иностранные наемники, которые устраивают сафари на бабушек на огородах и электриков на столбах.

Кроме того, она выдала "перл" о том, что украинцы якобы никогда не умели воевать и всегда проигрывали, а потому за их свободу воюют только американцы, европейцы и "стажеры из ИГИЛ".

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Юлия Чичерина
Место
Украина Киев
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Golan Sim
Golan Sim
Некий майдановский св,инор,ыл под фейковым ником "женя яковлев", оказывается, решил что только он и никто другой имеет право определять какую музыку и каких исполнителей надо слушать. Значит, Украина возвращается обратно в совок? слава Украине = слава КПСС?
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