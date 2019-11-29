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29 ноября • обновлено в 12:48
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Ехали под зонтами: в Киеве маршрутка попала в необычное ЧП. Фотофакт

1.2т
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В Киеве в маршрутке №497К (ст. м. "Академгородок" – ул. Генерала Наумова) людям пришлось ехать с открытыми зонтами внутри. Дело в том, что крыша транспорта протекал и дождь капал просто в салоне.

О ситуации сообщили очевидцы на странице "Киев Оперативный" в Facebook. По их словам, мужчина за рулем оправдался, что "он только водитель и уже давно говорил о ЧП руководству".

"В некоторых маршрутках настолько все плохо, что во время любых осадков необходимо ездить с открытым зонтиком в середине. "Академгородок", маршрут №497К", – говорится в посте.

В Киеве пассажиры ехали в маршрутке под зонтами

В Киеве пассажиры ехали в маршрутке под зонтами

Киев Оперативный

Новости
Разговаривал по телефону: в Киеве маршрутка влетела в трамвай

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Киеве маршрутный автобус "рассыпался" посреди дороги. На проспекте Героев Сталинграда, 4 у транспортного средства отломилась задняя полуось. Она вместе с колесом покатилась по дороге, пробила забор и "влетела" в припаркованное авто Nissan.

  • В городе, возле станции метро "Почайна", заметили маршрутку с пассажирами, в которой во время движения отваливался бампер.

  • В Киеве сняли на фото, в каком состоянии курсировала одна из городских маршруток. Ее салон был полностью избитым и потрепанным.

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Автор
Яра Дорош
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Жирнов Влад
Жирнов Влад
вся украина дырявая что тут удивляться
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