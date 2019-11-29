Ехали под зонтами: в Киеве маршрутка попала в необычное ЧП. Фотофакт

В Киеве в маршрутке №497К (ст. м. "Академгородок" – ул. Генерала Наумова) людям пришлось ехать с открытыми зонтами внутри. Дело в том, что крыша транспорта протекал и дождь капал просто в салоне.

О ситуации сообщили очевидцы на странице "Киев Оперативный" в Facebook. По их словам, мужчина за рулем оправдался, что "он только водитель и уже давно говорил о ЧП руководству".

"В некоторых маршрутках настолько все плохо, что во время любых осадков необходимо ездить с открытым зонтиком в середине. "Академгородок", маршрут №497К", – говорится в посте.

В Киеве пассажиры ехали в маршрутке под зонтами Киев Оперативный

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве маршрутный автобус "рассыпался" посреди дороги. На проспекте Героев Сталинграда, 4 у транспортного средства отломилась задняя полуось. Она вместе с колесом покатилась по дороге, пробила забор и "влетела" в припаркованное авто Nissan.

В городе, возле станции метро "Почайна", заметили маршрутку с пассажирами, в которой во время движения отваливался бампер.

В Киеве сняли на фото, в каком состоянии курсировала одна из городских маршруток. Ее салон был полностью избитым и потрепанным.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся