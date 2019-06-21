В Киеве в час пик перекрыли трассу: люди пешком добирались до метро. Видео

В Киеве около ст. м. "Академгородок" из-за ремонтных работ перекрыли трассу. Сотни людей вынуждены добираться пешком до метро, поскольку наземный транспорт парализован пробками.

Многокилометровые заторы наблюдаются на этом участке проспекта Палладина уже длительное время, однако особенно все усугубилось в середине июня. На пеший поход в 30-градусную жару киевляне в соцсетях пожаловались еще 19 числа (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Разумеется, это безумно приятно прогуляться минут 40 сутра вдоль пышущей выхлопными газами трассы. Насладиться 35-градусной жарой, рассыпанным гравием вместо тротуара и вообще. Но, может, все-таки стоит уже завязывать с перекрытием дороги в час пик, чтобы люди для разнообразия добрались на работу вовремя?" – возмутилась Ольга Броскова.

Пробки Скриншот Lena Broskova

Аналогичная ситуация наблюдалась и в пятницу. На некоторых участках дороги отсутствуют тротуар и деревья, поэтому пешеходы вынуждены идти под палящим солнцем по проезжей части.

"Уже 21 июня, а ситуация не изменилась никоим образом!" – возмутились местные жители.

Люди пешком идут к метро Скриншот Lena Broskova

Пробки возле "Академгородка" Google-карты

Движение на проспекте Палладина частично закрыли еще в апреле. Движение транспорта организовали по встречным полосам.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве с 4 июня ограничили движение большегрузного транспорта весом более 24 тонн и с нагрузкой на ось больше 7 тонн. Такие меры предосторожности связаны с высокой температурой воздуха.

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