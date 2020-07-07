В Киеве у маршрутки отвалилось колесо и полетело в человека. Видео

В Киеве у маршрутки отвалилось колесо и полетело в человека. Facebook/Киев оперативный

В Киеве у одного из маршрутных автобусов отвалилось колесо с частью оси.

Оно полетело на тротуар и едва не травмировало человека. Соответствующий видеоролик разместили на странице "Киев оперативный" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

На кадрах видно, как колесо летело прямо в человека, который снимал инцидент. Пешеход успел вовремя отойти и не пострадал.

"То, что у маршруток отваливаются колеса, – уже ни для кого не новость, а вот то, что это колесо чуть не прибило человека, – что-то новенькое. Интересно, как долго еще эти опасные желтые автобусы будут курсировать по городу?" – говорится в посте.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве, возле станции метро "Почайная", заметили маршрутку с пассажирами, у которой во время движения отваливался бампер.