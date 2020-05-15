У владельцев коттеджного городка в Киеве потребовали убрать незаконный забор на берегу. Фото
У руководства коттеджного городка "Коник" в Голосеевском районе Киева потребовали добровольно убрать незаконный забор, прерывающий доступ к воде, иначе сооружение будет демонтировано.
С соответствующим обращением к председателю КГ выступило КП "Благоустрій", сообщил портал "СтопКор".
Отмечается, что нарушения со стороны дирекции коттеджного городка обнаружили общественные активисты ОО "Стоп коррупции".
"Сегодня осуществили совместный выезд в КГ "Коник", по нашему обращению вместе с благоустройством г. Киева. Во время инспектирования были выявлены нарушения законодательства в части перекрытия доступа к воде и незаконное (самовольное) установление забора на берегу реки Коник.
В итоге представитель благоустройства вынес предписание и вручил его лично председателю правления КГ "Коник". В нем дано время на самостоятельное устранение забора (предоставление разрешительных документов на забор), в противном случае забор будет демонтирован", – рассказал о результатах выезда правозащитник Роман Литвин.
Добавим, ограждение застройщик установил на земли коммунальной собственности, чтобы расширить площадь строительства. Это подтвердили строители, которые выполняют подготовительные работы. Забор перекрывает свободный доступ к берегу водоема.
Кроме того, застройщик ЖК "Коник" незаконно добывал песок на берегу реки Коник.
Как писал OBOZREVATEL, недавно киевляне вышли на протест против незаконного строительства жилого комплекса Edeldorf в историческом центре Киева – по ул. Старонаводницкая.