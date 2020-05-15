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16 мая • обновлено в 02:44
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У владельцев коттеджного городка в Киеве потребовали убрать незаконный забор на берегу. Фото

15.5т
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У руководства коттеджного городка "Коник" в Голосеевском районе Киева потребовали добровольно убрать незаконный забор, прерывающий доступ к воде, иначе сооружение будет демонтировано.

С соответствующим обращением к председателю КГ выступило КП "Благоустрій", сообщил портал "СтопКор".

Коттеджный городок "Коник". Иллюстрация

Коттеджный городок "Коник". Иллюстрация

ЛУН

Отмечается, что нарушения со стороны дирекции коттеджного городка обнаружили общественные активисты ОО "Стоп коррупции".

Незаконный забор на берегу

Незаконный забор на берегу

СтопКор

"Сегодня осуществили совместный выезд в КГ "Коник", по нашему обращению вместе с благоустройством г. Киева. Во время инспектирования были выявлены нарушения законодательства в части перекрытия доступа к воде и незаконное (самовольное) установление забора на берегу реки Коник.

В итоге представитель благоустройства вынес предписание и вручил его лично председателю правления КГ "Коник". В нем дано время на самостоятельное устранение забора (предоставление разрешительных документов на забор), в противном случае забор будет демонтирован", – рассказал о результатах выезда правозащитник Роман Литвин.

КП "Благоустрій" выписывает предписание руководству КГ

КП "Благоустрій" выписывает предписание руководству КГ

СтопКор

Добавим, ограждение застройщик установил на земли коммунальной собственности, чтобы расширить площадь строительства. Это подтвердили строители, которые выполняют подготовительные работы. Забор перекрывает свободный доступ к берегу водоема.

Кроме того, застройщик ЖК "Коник" незаконно добывал песок на берегу реки Коник.

У владельцев коттеджного городка в Киеве потребовали убрать незаконный забор на берегу

СтопКор

Как писал OBOZREVATEL, недавно киевляне вышли на протест против незаконного строительства жилого комплекса Edeldorf в историческом центре Киева – по ул. Старонаводницкая.

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
застройщик фотографии нарушения
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