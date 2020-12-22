В Киеве толпа предпринимателей нагрянула на концерт "Вечернего квартала". Фото и видео протестов

Возле Дворца "Украина" в Киеве, где должно было состояться выступление "Вечернего квартала", 22 декабря прошла акция протеста предпринимателей.

Также на место были стянуты многочисленные силы правоохранителей, которые оцепили здание (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, правоохранители пропускали только тех, у кого есть билет на концерт. Также, по их словам, на нем якобы присутствует и президент Владимир Зеленский.

Участники протеста постоянно включали песню "Нас бьют, мы летаем", которую Зеленский в своем время исполнял на одном из выступлений "Вечернего квартала".

Организаторы митинга требовали разрешить предпринимателям работать во время карантина.

"Нас хотят уничтожить карантином и локдауном. Вы имеете право на предпринимательскую деятельность", – цитирует их слова "Страна".

Концерт "Вечернего квартала" должен был начаться в 19:00. Также перед зданием Дворца "Украина" перекупщики перепродавали билеты на него по 500 гривен.

Спустя чуть более часа организаторы завершили свой протест под Дворцом "Украина" и в сопровождении полиции отправились на Майдан Незалежности.

Колонна участников акции заблокировала две полосы движения.

Напомним, что ранее участники движения "SaveФОП", которое возглавляет Сергей Доротич, не раз проводили митинги. Ранее всплыла информация, что за протестами может стоять собственник сети "Эпицентр" Александр Герега.

Так, в начале декабря демонстранты несколько дней устраивала митинги под зданием Верховной Рады с требованием не вводить учет оборотов через кассовые аппараты и программные РРО.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 декабря на Майдане Незалежности в Киеве произошли стычки с правоохранителями, когда они зачистили площадь от палаток, установленных предпринимателями без согласования.