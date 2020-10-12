В Киеве таксист высадил пассажирку, которая просила его надеть маску. Видео

Юрий Сергиенко Книга жалоб 22:32, 12.10.2020 Обновлено: 23:07, 12.10.2020

В Киеве водитель такси отказался везти пассажирку, которая просила его надеть защитную маску в автомобиле, и высадил ее.

Видео конфликта опубликовано на странице "Киев оперативный" в Facebook. Отмечается, что мужчина работает на Uber (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Таксист в Киеве высадил девушку из-за просьбы надеть маску.
кадр видео

На просьбу надеть маску, водитель ответил, что "не хочет спорить и портить себе вечер".

Подчеркивается, что девушка входит в группу риска COVID-19 из-за хронических заболеваний.

"То есть мало того, что водитель отказался надевать маску по просьбе пассажира (девушка входит в группу риска, поскольку у нее есть хронические заболевания), так еще и выгнал на улицу под дождь", – сказано в сообщении.

Facebook "Киев оперативный".

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 сентября супружескую пару сняли с рейса Киев Анталия из-за отказа надеть защитную маску в салоне самолета.

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Кияни Книга жалоб

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