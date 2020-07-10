В Киеве таксист потребовал от волонтера говорить по-русски: детали языкового скандала

Украинская волонтер Алина Михайлова пострадала от языковой дискриминации в одной из служб такси Киева. Так, водитель, который принимал заказ, в грубой форме требовал от нее общаться на русском языке.

Об инциденте девушка написала на личной странице в Facebook, отметив, что его фигурантом был сотрудник компании Uklon.

"Хорошее утро пятницы началось с того, что, объясняя таксисту, как подъехать к моему дому, пришлось снова быть ущемленной в столице моей страны. Сначала водитель кричал в трубку: "Я вас не слышу", а уже потом на финалочку мне выдал: "На русском говорите, я вас не понимаю". Честно, за эту фразу хотелось просто у**ать", – возмутилась она.

"На "русском" вы будете говорить в России, а сейчас послушаете родной язык", – и на этом я решила отказаться от поездки с умственно отсталым человеком для своей и его безопасности, но служба такси за отказ решила взыскать с меня половину суммы за поездку. Поэтому, уважаемый Uklon, очень прошу поставить в графе "отменить" причину – "мой водитель конченный манкурт" и не взимать штрафные деньги в таких случаях", – возмутилась Михайлова.

Позже в комментарии OBOZREVATEL волонтер рассказала, что ей таки пришлось поехать со скандальным водителем, ведь средств на другую поездку просто бы не хватило.

"Сумму заморозили, как только я вызвала такси. Поскольку на карточке у меня всего было 150 грн, а такси стоило 120, они мне оставили бы 30 грн, за которые я не смогла бы заказать другую службу, пока Uklon не разблокировал бы те средства и не вернул. А водитель уже поставил счетчик на поездку. Поэтому мне пришлось поехать с тем таксистом. Ждать не могла, потому что ехала на вокзал", – пояснила Михайлова.

По дороге в пункт назначения девушка связалась со службой поддержки такси, чтобы объяснить свою ситуацию. Оператор, по словам волонтера, извинилась и заверила, что все водители службы Uklon должны понимать украинский язык и не могут требовать от клиента говорить на другом. Также в компании сообщили, что обращение с жалобой передали в соответствующий отдел.

"Этот вопрос мною был поднят исключительно потому, что сегодня все рассказывают, как русскоязычным трудно в Украине. А здесь в сфере обслуживания тупо говорят "говорите на русском", причем в довольно грубой форме", – рассказала Михайлова.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 июля тележурналистка, жена нардепа от "Европейской солидарности" Владимира Арьева Наталья Фицич пожаловалась, что в магазине OYSHO в Киеве продавец и администратор также отказались обслуживать ее на украинском языке.