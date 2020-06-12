OBOZREVATEL выяснил, кто стоит за этой аферой

Однако кто-то решил иначе и стал возводить бетонный монстр

Оказалось, что по документам на проспекте Леся Курбаса должна была идти реконструкция остановочного комплекса

В Святошинском районе Киева прямо на проезжей части строят крупный торговый центр. Но самое интересное, что на этом месте должна была быть просто травмайная остановка, на реконструкцию которой выдавали документы.

Кто отважился на такую аферу – читайте в материале OBOZREVATEL.

Строительство ТЦ в Киеве Скриншот видео

"Апрель" по беспределу

Во время строительства на проспекте Леся Курбаса "откусили" полосу дорожного движения, а на месте остановки "Кольцевая дорога" вырос бетонный монстр.

Строительство ТЦ на проспекте Леся Курбаса Facebook Сергея Наумовича

Как оказалось, столь живописно идет строительство второй очереди торгового центра "Апрель". Также есть информация о планах возвести там и 22-этажное офисно-жилое здание, но это отдельная тема.

Что касается непосредственно ТРЦ, OBOZREVATEL выяснил – ООО "Фаворит-Полис" строит при отсутствии правовых документов.

Строительство ТЦ tc-aprel.com.ua

Участок имеет площадь: 2.3699 га и находится в коммунальной собственности (в пользовании КП "Киевпастранс").

Как раньше выглядел незастроенный участок Google Maps

Информация о праве собственности на земельный участок Госгеокадастр

Участок относится к категории "земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны". И должен использоваться для реконструкции остановочной станции линии скоростного трамвая – никак не для коммерческого строительства.

Именно под реконструкцию и было выдано разрешение!

Разрешение на строительные работы ГАСИ

Кто стоит за "вкусной" стройкой

На сайте Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) указано, что разрешение на проведение строительных работ (реконструкцию остановочной станции скоростного трамвая) было получено в августе 2019 года.

OBOZREVATEL узнал, что заказчиками скандального строительства являются ООО "Фаворит-Полис" и коммунальное предприятие "Киевпастранс".

ООО зарегистрировано в Святошинском районе Киева в 1994 году, основным видом деятельности общества является розничная торговля продуктами питания и прочее.

Учредителем "Фаворит-Полис" является ООО "Спецстройстандарт", а конечным бенефициаром – кипрская компания "Валдез Лимитед" (Valdeze Limited).

Кто стоит за строительством ТЦ

В свою очередь, конечным бенефициаром "Спецстройстандарта" является Яков Басс – отец Дениса Басса, экс-замглавы Киевской горгосадминистрации.

В 2012 году соратник одиозного Леонида Черновецкого решил перебраться в Россию. Он несколько лет прожил в Москве и руководил российской компанией "Интурист". В начале 2018 года стало известно о возвращении Дениса Басса в Киев. Бывший чиновник всерьез решил сосредоточиться на девелоперском бизнесе.

Леонид Черновецкий и Денис Басс "Главред"

Но и это не все. Дело в том, что учредители "Спецстройстандарта" (инвестиционный фонд "Феникс" и компания по управлению активами "Система капитального инвестирования") также являются учредителями ООО "Укржитлобуд".

Эта компания была замешана в скандале с попыткой построить в Печерском районе Киева возле Дворца "Украина" 100-метровый небоскреб, что привело бы к коллапсу всего микрорайона.

На тот момент в состав учредителей "Житлобуда" также входили фонды под управлением ООО "КУА Гарантия", единственным владельцем которой ранее был народный депутат от ОПЗЖ Вадим Столар.

Не исключено участие Столара и в данном скандальном проекте строительства ТЦ на проспекте Леся Курбаса.

Кто виноват?

На сегодняшний день имеем ситуацию: на земельном участке, принадлежащем городу и который должен использоваться в "транспортных целях", идет незаконное строительство.

Причем "Фаворит-Полис" возводит тут коммерческий объект, что противоречит законодательству.

Под строительство занята часть автомобильной дороги (проспекта Леся Курбаса), что уже создает серьезные неудобства для участников дорожного движения – ограничение видимости, маневренности и др. А это, в свою очередь, может привести к росту числа ДТП.

Есть вопросы и к возведению крупных комплексов над транспортными узлами с насыщенным трафиком – не создаст ли это угрозу как пассажирам, так и посетителям будущего ТЦ?

Но еще раз подчеркнем: самое главное – то, что под предлогом реконструкции остановки произошел наглый "отжим" и началось строительство крупного коммерческого объекта (торгового центра).

Много вопросов и к руководителю "Киевпастранса" Дмитрию Левченко. Почему коммунальное предприятие участвует в подобном беспределе? На каком основании на участке, который был выделен КП для эксплуатации электротранспорта, сейчас строится коммерческий монстр?

Продолжение следует...

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!