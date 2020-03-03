В Киеве заведение "Пузатая Хата", что в ТРЦ Smart Plaza возле станции метро "Политехнический институт", попало в сексистский скандал. Кассир не хотела начинать свою смену из обслуживания женщины, попросив ее пропусти вперед мужчину.

Об этом написала киевлянка Юлия Нагорняк на своей странице в Facebook. Она рассказала, что утром 3 марта вышла из спортзала и была очень голодной.

"Рядом "Пузата Хата", которая открывается в 9. Захожу первой, беру одно блюдо и иду к кассе, опаздываю. Кассирша: "Ой, девушка, не хочу с вас начинать день. Пускай мужчина первым пойдет". Зовет мужчину и "пробивает" его заказ первым, хотя к очереди он еще даже не дошел", – подчеркнула женщина.

"Пузатая Хата" в Киеве попала в сексистский скандал. Иллюстрация

Она попыталась объяснить сотруднице заведения, что эта ситуация – оскорбительна, но та только заявила, что день будет плохим, если начать смену с обслуживания женщины.

"Но на вменяемые аргументы – ответ один: "Постояли бы вы 14 часов, начав день с женщины, сами бы поняли", – подытожила Нагирняк.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский оскандалился сексистским заявлением, разделив "женщину" и "человека" на разные "виды".

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