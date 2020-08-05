В Киеве сняли на видео голого мужчину, а его "подругу" нашли в Кременчуге. Фото 18+

В центре Киева заметили мужчину, который абсолютно голым разгуливал по улицам.

В частности, его увидели в Крепостном переулке, что в Печерском районе столицы. Соответствующее видео разместил журналист, киевлянин Дмитрий Кучер на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

"Киев. Крепостной переулок, 6. Абсолютно голый мужик гуляет в правительственном квартале", – отметил он.

В Киеве заметили голого мужчину Facebook/Татьяна Гостиева

Также фото с мужчиной в центре города разместила на своей странице в Facebook жительница столицы, пиарщица Татьяна Гостиева.

В Киеве заметили голого мужчину Facebook/Татьяна Гостиева

Примечательно, что в Кременчуге Полтавской области также заметили женщину, которая гуляла абсолютно голой. Соответствующие снимки появились на странице "Х**вый Кременчуг" в Telegram.

"Подружку" голого мужчины нашли в Кременчуге Telegram/Х**вый Кременчуг

"Подружку" голого мужчины нашли в Кременчуге Telegram/Х**вый Кременчуг

"Подружку" голого мужчины нашли в Кременчуге Telegram/Х**вый Кременчуг

Пост в сети Скриншот

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 2 апреля заметили абсолютно голого мужчину, который спокойно прогуливался по Европейской площади среди проезжающих мимо автомобилей.