"Не жилье, а блуд!" В Киеве "штурмовали" офис "Укрбуда". Фото и видео акции

В Киеве во вторник, 22 октября, у офиса государственной строительной корпорации "Укрбуд" устроили пикет.

Об этом сообщается на странице Facebook-сообщества "Київ дістали будівельним свавіллям". Там же опубликованы фото и видео протеста (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

"Штурм" "Укрбуда" также состоялся днем ранее, 21 октября. Тогда же несколько сотен обманутых инвесторов перекрыли бульвар Шевченко возле центрального офиса компании по ул. Пушкинская, 27.

Митинг в Киеве facebook.com/kupr.melnychenko

На Facebook-странице протеста активисты планировали, что бессрочная акция "Не жилье от "Укрбуд", а лишь мошеннический блуд" должна начаться около 11:30.

В 13:30 активисты планировали переместиться под Высший антикоррупционный суд.

Пикет facebook.com/KyivDefenseOffice

Пикет facebook.com/KyivDefenseOffice

Пикет facebook.com/KyivDefenseOffice

Пикет facebook.com/kupr.melnychenko

Пикет facebook.com/KyivDefenseOffice

Пикет facebook.com/KyivDefenseOffice

Пикет facebook.com/KyivDefenseOffice

Пикет facebook.com/KyivDefenseOffice

Пикет facebook.com/KyivDefenseOffice

Пикет facebook.com/KyivDefenseOffice

Пикет facebook.com/KyivDefenseOffice

Пикет facebook.com/KyivDefenseOffice

Пикет facebook.com/KyivDefenseOffice

Пикет facebook.com/KyivDefenseOffice

Пикет facebook.com/KyivDefenseOffice

Пикет facebook.com/KyivDefenseOffice

facebook.com/KyivDefenseOffice

facebook.com/KyivDefenseOffice

facebook.com/KyivDefenseOffice

facebook.com/KyivDefenseOffice

facebook.com/KyivDefenseOffice

Описание к метоприятию в Facebook Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине под прикрытием крупнейшей строительной госкорпорации "Укрбуд" скрывается масштабная империя. Сама корпорация не раз фигурировала в многочисленных скандалах.

Массовая застройка со стороны "Укрбуда" происходит благодаря постоянным взносам новых инвесторов и сомнительным тендерам. Длительное время корпорацией руководил экс-народный депутат Украины Максим Микитась.

Ранее Микитась был уличен в новой афере, выиграв посредством связанных с ним компаний тендер на реконструкцию транспортной развязки на Шулявском мосту.

14 мая к должностным лицам "Укрбуд девелопмент" с обысками приходили сотрудники НАБУ. Следственное действие санкционировано и проводилось в ходе расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой главное управление Нацгвардии, по версии следствия, утратило активы на 81,6 млн гривен.

В конце августа 2019 года против скандального застройщика открыли еще одно дело.

Киевская администрация выдала фирме с орбиты Максима Микитася выходные данные на строительство 51-метрового комплекса в Печерском районе столицы.

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