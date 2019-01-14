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В Киеве штурмовали известный университет: первые детали

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В Киеве 14 января группа сторонников экс-ректора Екатерины Амосовой начала штурмовать здание Национального медицинского университета имени Богомольца.

Как сообщили на странице Министерства здравоохранения в Facebook, Амосова и ее поклонники, по словам очевидцев, собрались на митинг под зданием ВУЗа, а затем попробовали проникнуть в него (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Происходил штурм административного здания НМУ им. Богомольца. Это попытка экс-ректора и ее сторонников попасть в университет. Это является незаконным, поскольку Амосова была ознакомлена с приказом об увольнении 10 января и сейчас не имеет никаких полномочий", — уточнили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Штурм университета

Штурм университета

Скриншот

Отмечается, что ведомственная группа вместе с экс-ректором должна была обратиться в Минздрав как в орган, который выдавал акт о возобновлении на работе и увольнении.

Екатерина Амосова

Екатерина Амосова

Facebook Екатерина Амосова

"Государственные исполнительные службы обязаны сообщать Министерство здравоохранения как основателя и владельца госуниверситета о любых исполнительных производствах, в том числе про планы захвата и блокировки университета", — сообщили в пресс-службе.

Как писал OBOZREVATEL:

  • в 2016 году Госфининспекция провела аудит университета им. Богомольца и обнаружила ряд нарушений, которые Амосова должна была устранить.

  • Повторная проверка показала, что руководство университета не устранило грубые нарушения в полном размере, а общая сумма ущерба государству из-за этого составила около 3 млн гривен.

  • 20 февраля 2018 Амосову отстранили с должности на время служебной проверки. Она назвала решение незаконным и заявила об угрозах со стороны Минздрава. Позже Административный суд Киева восстановил Амосову в должности.

  • 30 марта работу Екатерины Амосовой за 2017 год признали неудовлетворительной. Сама ректор на заседание не явилась, хотя его ради нее уже один раз переносили.

  • В тот же день был подписан приказ о расторжении контракта с Амосовой, согласно которого она была освобождена от должности ректора НМУ с 16 апреля 2018 года.

  • 26 апреля суд восстановил ее в должности.

  • 8 января 2019 Минздрав в третий раз разорвал с Амосовой контракт, чем уволил ее с поста ректора.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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