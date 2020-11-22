В Киеве ресторан третий раз попался на нарушении карантина: кто еще "отличился". Фото

В Киеве ресторан, который трижды попался на нарушении карантина выходного дня, закрыли.

Об этом сообщается на странице Госпродпотребслужбы Киева в Facebook, речь идет о заведении Villa Riviera на Днепровской набережной (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Сотрудники Дарницкого управления полиции составили протокол и ресторан был закрыт.

Villa Riviera. Facebook Госпродпотребслужбы

Всего среди 29 развлекательных заведений нарушения были обнаружены в четырех. Кроме Villa Riviera это Brugge на Маршала Конева, Bestie на улице Евгения Коновальца и Mister Cat на Оболонском проспекте. На последний админпротокол составлен уже второй раз.

Также нарушения социальной дистанции обнаружены в сети магазинов "Ашан" – на Степана Бандеры и Берковецкой.

"Ашан". Facebook Госпродпотребслужбы

Всего в Киеве было составлено 44 админпротоколов по результатам проверки 1 634 субъектов хозяйствования.

Facebook Госпродпотребслужбы.

Facebook Госпродпотребслужбы.

Facebook Госпродпотребслужбы.

Facebook Госпродпотребслужбы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ресторан Villa Riviera во время прошлых выходных также работал, несмотря на запрет. О том, какие еще заведения нарушали карантин, читайте здесь.