В Киеве река внезапно стала зеленой: фото и видео

На левом берегу Киева река Дариниця внезапно окрасилась в зеленый цвет.

Об этом сообщил очевидец Николай Половко на своей странице в Facebook. Он опубликовал показательные фото и видео (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Вот такая река течет сегодня (18 ноября. – Ред.) по Киеву. Река Дарница, на улице Гната Хоткевича. Друзья экологи-химики-биологи: что это может быть?" – спросил он.

На левом берегу Киева река Дариниця внезапно окрасилась в зеленый цвет Facebook Николая Половко

В комментариях ему ответили, что скорее всего такая ситуация угрозы не несет.

"Очень похоже на флуоресцеин. Вероятно, студенты развлекаются. Его часто используют для отслеживания направления потока воды в реках. В некоторых странах также на определенные праздники красят свои реки или фонтаны. Если это так, то не стоит волноваться – это безопасно", – написал один из пользователей.

На левом берегу Киева река Дариниця внезапно окрасилась в зеленый цвет Facebook Николая Половко

На левом берегу Киева река Дариниця внезапно окрасилась в зеленый цвет Facebook Николая Половко

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