Главная Новости
21 ноября • обновлено в 13:43
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Книга жалоб

В Киеве река внезапно стала зеленой: фото и видео

675
Читать материал на украинском

На левом берегу Киева река Дариниця внезапно окрасилась в зеленый цвет.

Об этом сообщил очевидец Николай Половко на своей странице в Facebook. Он опубликовал показательные фото и видео (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Вот такая река течет сегодня (18 ноября. – Ред.) по Киеву. Река Дарница, на улице Гната Хоткевича. Друзья экологи-химики-биологи: что это может быть?" – спросил он.

На левом берегу Киева река Дариниця внезапно окрасилась в зеленый цвет

На левом берегу Киева река Дариниця внезапно окрасилась в зеленый цвет

Facebook Николая Половко

В комментариях ему ответили, что скорее всего такая ситуация угрозы не несет.

Новости
"Это треш!" В Киеве засекли слив сточной воды в реку

"Очень похоже на флуоресцеин. Вероятно, студенты развлекаются. Его часто используют для отслеживания направления потока воды в реках. В некоторых странах также на определенные праздники красят свои реки или фонтаны. Если это так, то не стоит волноваться – это безопасно", – написал один из пользователей.

На левом берегу Киева река Дариниця внезапно окрасилась в зеленый цвет

На левом берегу Киева река Дариниця внезапно окрасилась в зеленый цвет

Facebook Николая Половко

На левом берегу Киева река Дариниця внезапно окрасилась в зеленый цвет

На левом берегу Киева река Дариниця внезапно окрасилась в зеленый цвет

Facebook Николая Половко

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Новости Киева" на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Чорный Сашко
Чорный Сашко
А должна быть жовто-блакитная ! Сугс Бл!))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги