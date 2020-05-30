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30 мая • обновлено в 22:13
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В киевском парке разбили новые шахматные доски из бетона за 10 тысяч. Фото

1.1т
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В строящемся фитнес-парке у озера Лебединое в Дарницком районе Киева неизвестные разбили недавно установленные доски для игры в шахматы.

Соответствующие фотографии на своей странице в Facebook опубликовал советник заместителя городского головы в КГГА Олег Попенко. Как сообщил он, инцидент произошел ночью.

Бетонный шахматный стол возле озера Лебединое

Бетонный шахматный стол возле озера Лебединое

Коллаж

"Вот так ужас. Вандалы, это самое простое слово, которое я могу написать... Сколько средств вложено было, да, наших с вами средств, чтобы мы с вами могли там отдыхать, и уже нашлись изверги, которые это сделали", – возмутился Попенко.

Разбитая шахматная доска

Разбитая шахматная доска

Facebook/Олег Попенко

В компании "Киевзеленстрой" подтвердили факт вандализма, передает "Сегодня". Стоимость одного такого стола из бетона составляет около 10 000 гривен.

"Парк у озера Лебединое только строится, продолжается первая очередь, а мы уже имеем случаи вандализма... Жаль, пытаясь создать комфортное пространство для отдыха, мы постоянно сталкиваемся с подобными случаями, и не только в Лебедином: разрисовывают лавочки и урны, портят баннеры, воруют цветы с клумб", – рассказал и.о. генерального директора КО "Киевзеленстрой" Алексей Король.

Разбитая шахматная доска

Разбитая шахматная доска

Facebook/Олег Попенко

Разбитая шахматная доска

Разбитая шахматная доска

Facebook/Олег Попенко

Разбитая шахматная доска

Разбитая шахматная доска

Facebook/Олег Попенко

Как писал OBOZREVATEL, ранее в городе Кривой Рог Днепропетровской области на улице Леонида Бородича неизвестные разрисовали памятник, посвящённый погибшим во Второй мировой войне водителям.

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Олег Попенко
Место
Украина Киев
Тег
фотографии
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