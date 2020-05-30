В строящемся фитнес-парке у озера Лебединое в Дарницком районе Киева неизвестные разбили недавно установленные доски для игры в шахматы.

Соответствующие фотографии на своей странице в Facebook опубликовал советник заместителя городского головы в КГГА Олег Попенко. Как сообщил он, инцидент произошел ночью.

Бетонный шахматный стол возле озера Лебединое Коллаж

"Вот так ужас. Вандалы, это самое простое слово, которое я могу написать... Сколько средств вложено было, да, наших с вами средств, чтобы мы с вами могли там отдыхать, и уже нашлись изверги, которые это сделали", – возмутился Попенко.

Разбитая шахматная доска Facebook/Олег Попенко

В компании "Киевзеленстрой" подтвердили факт вандализма, передает "Сегодня". Стоимость одного такого стола из бетона составляет около 10 000 гривен.

"Парк у озера Лебединое только строится, продолжается первая очередь, а мы уже имеем случаи вандализма... Жаль, пытаясь создать комфортное пространство для отдыха, мы постоянно сталкиваемся с подобными случаями, и не только в Лебедином: разрисовывают лавочки и урны, портят баннеры, воруют цветы с клумб", – рассказал и.о. генерального директора КО "Киевзеленстрой" Алексей Король.

Разбитая шахматная доска Facebook/Олег Попенко

Разбитая шахматная доска Facebook/Олег Попенко

Разбитая шахматная доска Facebook/Олег Попенко

Как писал OBOZREVATEL, ранее в городе Кривой Рог Днепропетровской области на улице Леонида Бородича неизвестные разрисовали памятник, посвящённый погибшим во Второй мировой войне водителям.

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