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В Киеве раскрыли схему обмана на выборах президента: что известно

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В Киеве на время выборов президента Украины под видом журналистов набирали массовку случайных людей. За эту "роль" жителям Шевченковского района столицы предлагали 500 гривен.

"Корреспондентам" обещали раздать служебные удостоверения неизвестного СМИ, сообщили в пресс-службе Национальной спилки журналистов Украины. Объявления о найме на работу размещали в Facebook.

"Нужны люди на роль журналистов на 31 марта. Работы 4-6 часов вместо а-ля наблюдателей. Выдадут удостоверения или бейдж. Возраст от 18 до 65 лет, только с пропиской Шевченковского района", ‒ говорилось в объявлении Марины Микитюк.

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Представители НСЖУ связались с Микитюк, однако девушка считает, что не сделала ничего незаконного. При этом она заявила, что не в курсе, от какого СМИ будут раздавать удостоверения. По мнению спилки, к этому могут быть причастны предвыборные штабы кандидатов в президенты.

В Киеве раскрыли схему обмана на выборах президента: что известно

НСЖУ

"Практика заведения штабами своих поклонников или даже "титушек" на избирательные участки под журналистским прикрытием является позорной. Требуем от штабов в Киеве и в регионах прекратить набор одноразовых "псевдожурналистов", ‒ призвал глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Как писал OBOZREVATEL, экс-сотрудник СБУ рассказал, что сильнее всего схемы подкупа избирателей активизируются за два дня выборов.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Оппозиция всех мастей превратила выборы в выгребную яму.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Как это может повлиять на фальсификации?там будут представители других партий...других сми..
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