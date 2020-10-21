В Киеве пьяный вандал помочился на портреты Небесной Сотни. Видео

В центре Киева пьяный парень осквернил мемориал Героям Небесной Сотни, погибшим во время Революции Достоинства.

Вандал помочился на фотографии, установленные по. ул. Институтской возле Майдана Незалежности. Соответствующее видео, полученное от подписчика, 21 октября опубликовал в Facebook "Киев Оперативный" (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

"Может кто знает этого недобитка?" – спросили авторы поста читателей.

В Киеве вандал осквернил мемориал Небесной Сотне Скриншот видео

Скриншот

На записи видно, что парень шатался из стороны в сторону и едва держался на ногах. Во время инцидента его окружали случайные прохожие.

В Киеве пьяный парень помочился на мемориал Небесной Сотне Скриншот видео

Пользователей сети возмутил поступок. Они потребовали наказать вандала за осквернение мемориала.

Осторожно, ненормативная лексика!

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Как писал OBOZREVATEL, ранее на Черниговщине в Талалаевском районе четыре школьницы станцевали тверк на плитах мемориала погибшим воинам АТО. Их привлекли к ответственности.