В центре Киева произошло страшное ДТП: поведение полиции и медиков возмутило очевидцев

В центре Киева в четверг, 12 ноября, произошло ДТП, в результате которого пострадали несколько человек, однако ни полиция, ни врачи "скорой помощи" в происходящее не вмешались.

О вопиющем случае рассказал в Facebook президент Всеукраинского союза парамедиков Ярослав Вус (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Вчера мой товарищ попал в ДТП. Я снова убедился в том, что украинцы – это стадо, которое само во всем виновно. это жесть. Центр, Верховная Рада, Грушевского. Три авто. Разбитые сильно. Никто после удара так и не подошел. Представляете?" – возмутился он.

В Киева произошло страшное ДТП: полиция возмутила реакцией Facebook Ярослава Вуса

По приезду Вус обнаружил, что полицейские даже не вышли и патрульной машины, чтобы оценить обстоятельства ДТП. Несмотря на то, что в аварии пострадали люди, медики также не уделили этому должного внимания.

По словам киевлянина, его друзьям даже без дезинфекции просто полили раны перекисью и заставили заполнять бумаги.

На этом беспредел на дороге не закончился. Вус рассказал также о женщине, которая въехала прямо в треугольник, которым оградили место аварии.

"Если ты повредил чужое имущество нужно:

1. Поздороваться.

2. Извиниться.

3. Возместить убытки.

А еще лучше научиться ездить. Дорога не прощает ошибок. Сегодня треугольник - завтра ребенок (размеры одинаковы). И офтальмолог!" – добавил он.

В Киева произошло страшное ДТП: полиция возмутила реакцией

В Киева произошло страшное ДТП: полиция возмутила реакцией

В Киева произошло страшное ДТП: полиция возмутила реакцией Facebook Ярослава Вуса

В Киева произошло страшное ДТП: полиция возмутила реакцией Facebook Ярослава Вуса

В Киева произошло страшное ДТП: полиция возмутила реакцией Facebook Ярослава Вуса

В Киева произошло страшное ДТП: полиция возмутила реакцией

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Дарницком районе Киева автомобиль Lexus протаранил такси, после чего вылетел на тротуар и сбил там мужчину и женщину. Авария произошла вечером 10 ноября.

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