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Буханка в огромных пятнах: в Киеве оскандалился супермаркет

2.2тЧитать материал на украинском

В Киеве в одном из супермаркетов "Сильпо" покупательница приобрела хлеб, покрытый белыми пятнами, походившими на плесень.

Покупка была сделана 4 марта на ул. Сичевых Стрельцов, сообщила женщина OBOZREVATEL. Производителем буханки является "Цар Хліб".

"Украинский так редко вечером бывает в этом магазине, я так обрадовалась, что нашла его. Взяла два пакета по половинке. Во втором тоже такие пятна, но маленькие, а тут уже огромные были", – рассказала покупательница.

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Хлеб в пятнах

Хлеб в пятнах

Пятна на хлебе

Пятна на хлебе

Женщина предположила, что хлеб мог начать портиться из-за неправильных условий хранения, однако отметила, что ранее не сталкивалась с такими проблемами в этом магазине.

Как писал OBOZREVATEL, в сентябре разгорелся скандал из-за тараканов в столичном супермаркете Fozzy. Они бегали по выпечке.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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Комментарии на сайте не модерированы
Махно Володимир
Махно Володимир
это не плесень! просто плохо вымешанно тесто. где то попался комок. пипец скандал высосанный из пальца.
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минин евген
минин евген
покупательница в лесу всё время жила похоже, не поесень это.
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