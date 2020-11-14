В Киеве полиция пошла на штурм ресторана "Гавана" из-за работы в карантин

В Киеве полиция была вынуждена провести штурм в ресторане "Гавана", который проигнорировал карантин выходного дня и спровоцировал скандал с избиением правозащитника.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Роман Бочкала, отметив, что заведение работало в открытую и даже предоставляло возможность бронировать столики через интеренет (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Карантин выходного дня не для всех. Респектабельный ресторан "Гавана" на берегу Днепра решил, что может работать. Это легко выдавали горящие огни и запаркованные авто. COVID-19, пандемия, всем сложно? Не, не слышали!" – возмутился он.

По словам Бочкалы, активисты "Стоп коррупции" вызвали полицию, однако патрульных в ресторан не пустили, и правоохранителям пришлось вызвать подмогу для штурма.

Ситуация усугубилась еще и тем, что правозащитника, который вызвал полицию, сотрудники "Гаваны" ударили в лицо.

"Объективности ради, за время всего рейда – это первый киевский ресторан, который нарушил карантин", – подчеркнул журналист.

В итоге, по его словам, полицейским все же удалось прекратить работу ресторана в запрещенный период, а всех нарушителей правопорядка – задержать.

"У меня масса вопросов к карантину выходного дня. И мне очень жаль рестораторов. Но тяжело всем. И если не работать, то всем. Это, по крайней мере, по-честному. Есть решение правительства, обоснованное Минздравом. И оно должно выполняться. Иначе хаос. Напавший на правозащитника "Стоп коррупции" уже дает объяснения. Неминуемость наказания – лучшая вакцина", – подытожил Бочкала.

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