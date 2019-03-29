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В Киеве поезд сошел с рельс: появились фото с места ЧП

4.7тЧитать материал на украинском

В Киеве на Выдубичах сошел с рельсов железнодорожный состав. Во время аварии были повреждены семь вагонов, однако потерпевших удалось избежать.

Причиной происшествия в пресс-службе "Укрзалізниці" назвали плохое состояние рельсов, которые находятся в распоряжении "Киев-Днепровского МППЖТ".

Расследованием аварии будет заниматься специально созданная комиссия. Сообщается также, что ЧП произошло после 22:00 28 марта. Поезд начал сходить с рельсов на маневренной ветке, уточнили в "Информатор" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца).

"Как рассказал работник железной дороги, им сообщили об инциденте еще утром. При этом мужчина отметил, что это серьезное происшествие. Часть поврежденных вагонов новые", ‒ уточнили в СМИ.

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Весь перевозимый в вагонах груз опрокинулся на землю. Кроме этого, из-за аварии серьезно повредились рельсы ‒ местами их буквально оторвало от земли.

В Киеве поезд сошел с рельс: появились фото с места ЧП
В Киеве поезд сошел с рельс: появились фото с места ЧП
В Киеве поезд сошел с рельс: появились фото с места ЧП
В Киеве поезд сошел с рельс: появились фото с места ЧП
В Киеве поезд сошел с рельс: появились фото с места ЧП
В Киеве поезд сошел с рельс: появились фото с места ЧП
В Киеве поезд сошел с рельс: появились фото с места ЧП

Как писал OBOZREVATEL, в октябре на Тайване сошел с рельсов пассажирский поезд. Число жертв достигло 22 человек.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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