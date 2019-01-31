|Кияни
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 10 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

/Книга жалоб

В Киеве пешеходы своеобразно наказали водителя-нарушителя. Фотофакт

1.9тЧитать материал на украинском

В Киеве пешеходы своеобразно наказали водителя за неправильную парковку. Владелец Ford оставил свое авто прямо посреди пешеходной зоны на ул. Мишуги в Дарницком районе.

Увидев нарушителя, неизвестные пешеходы опрокинули на капот и крышу машины несколько пакетов с мусором. Фотофакт опубликовали на странице "Автомобильный Киев" в Facebook.

Пешеходы наказали нарушителя

Пешеходы наказали нарушителя

Facebook "Автомобильный Киев"

В комментариях к посту мнения пользователей сети разделились. Некоторые поддержали такой метод радикальной борьбы с незаконной парковкой, другие же с ними не согласились.

Новости
В Украине транспорт на парковке будут отбирать по-новому: что изменилось

"Он просто уедет и мусор разлетится по дороге. Кто убирать будет?" – задал вопрос один из комментаторов.

"Исподтишка – это по-нашему. Такие борцы за порядок", – написал Александр Афанасьев.

В Киеве пешеходы своеобразно наказали водителя-нарушителя. Фотофакт

Тем временем в Киеве готовятся усилить борьбу с нарушителями правил парковки. Первые 10 инспекторов приступят к патрулированию улиц города уже с февраля.

В апреле будет внедрятся второй этап реформы – инспекторы начнут не только следить, а и штрафовать и фиксировать нарушителей на фото.

В Киеве пешеходы своеобразно наказали водителя-нарушителя. Фотофакт

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве уже с весны 2019 могут запустить процедуру эвакуации неправильно припаркованных авто. Для этого столичной власти нужно завершить бюрократические процедуры.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
3
7
Смешно
5
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Проходил мимо
Проходил мимо
Свиньи они такие, везде грязь найдут, а если ее нет то подкинут. А потом показывают какой Киев красивый и ухоженный город, с мусорными пакетами на машинах.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Новиков Александр
Новиков Александр
а чем власть в укре занимается??? избивают прохожих -патриоты сами наказывают, пешеходы сами наказывают, кстати вот такие правдолюбы думали что кто то убирать за ними будет рассыпанный мусор
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Наши блоги