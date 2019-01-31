В Киеве пешеходы своеобразно наказали водителя-нарушителя. Фотофакт

В Киеве пешеходы своеобразно наказали водителя за неправильную парковку. Владелец Ford оставил свое авто прямо посреди пешеходной зоны на ул. Мишуги в Дарницком районе.

Увидев нарушителя, неизвестные пешеходы опрокинули на капот и крышу машины несколько пакетов с мусором. Фотофакт опубликовали на странице "Автомобильный Киев" в Facebook.

Пешеходы наказали нарушителя Facebook "Автомобильный Киев"

В комментариях к посту мнения пользователей сети разделились. Некоторые поддержали такой метод радикальной борьбы с незаконной парковкой, другие же с ними не согласились.

"Он просто уедет и мусор разлетится по дороге. Кто убирать будет?" – задал вопрос один из комментаторов.

"Исподтишка – это по-нашему. Такие борцы за порядок", – написал Александр Афанасьев.

Тем временем в Киеве готовятся усилить борьбу с нарушителями правил парковки. Первые 10 инспекторов приступят к патрулированию улиц города уже с февраля.

В апреле будет внедрятся второй этап реформы – инспекторы начнут не только следить, а и штрафовать и фиксировать нарушителей на фото.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве уже с весны 2019 могут запустить процедуру эвакуации неправильно припаркованных авто. Для этого столичной власти нужно завершить бюрократические процедуры.

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