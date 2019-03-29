В Киеве перестали выдавать бэби-боксы: что произошло

В Киеве с марта перестали выдавать наборы для новорожденных, так называемые бэби-боксы. Из роддомов мам посылают за ними в управления соцзащиты, однако и там их не хватает.

Папа рожденного 11 марта малыша говорит, что по состоянию на 30 марта положенный бокс так и не получили, пишет UBR.ua.

В КГГА сообщили, что задолжали киевским семьям уже около 1000 наборов. Причина заключается в задержке поставок боксов со стороны UNICEF. Возобновить выдачу городские власти пообещали уже с 1 апреля. Бэби-боксы заберут все, кому их не хватило, а также их смогут доставить на дом.

Бэби-бокс в Украине ТСН

"Управления соцзащиты будут обзванивать всех, кому до сих пор не выдали пакет, и приглашать его забрать. Нужно будет только написать одно заявление", ‒ сообщили в пресс-службе Департамента соцполитики КГГА.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине начали продавать бэби-боксы, выдаваемые новоиспеченным матерям бесплатно. Наборы первой необходимости для младенцев предлагают купить за сумму от 200 до 1500 гривен.

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