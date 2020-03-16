В Киеве отказались проверить на коронавирус больную пневмонией: разгорелся скандал

В Киеве сразу несколько больниц отказались проверить женщину с подозрением на вирусную пневмонию на наличие китайского коронавируса.

Киевлянин Александр Моргун рассказал в сети, как на собственном опыте убедился в халатном отношении врачей к пандемии. Именно его мать стала жертвой обстоятельств.

"Хочу рассказать как Украина “готова” к пандемии Covid-19. Уже который день ощущаю это на собственной шкуре, в лице родной матери. Предыстория: с 07.03.2020 повысилась температура (39 градусов), общее недомогание, легкий кашель. Все признаки обычной простуды. Но... Температура не сбивалась жаропонижающими надолго. 5-й день, 11.03.2020, было обращение в поликлинику по месту жительства со всеми "прелестями": семейный врач на курсах, дежурный непонятно где. Диагноз: ОРВИ. Назначение: пить жаропонижающие. Ни анализа, ни рентгена не назначено", – написал мужчина.

В Киеве отказались проверить на коронавирус больную пневмонией

Далее, когда состояние женщины ухудшилось, семья обратилась в частную клинику "Viva", где обнаружили правостороннюю пневмонию и поставили капельницу, которая так и не помогла. В городской больнице №3, куда оттуда попала больная, пневмонии не увидели и диагностировали бронхит.

"Госпитализация. Настоял на помещении в пульмонологию, а не в терапевтическое. Назначены очередные капельницы антибиотика. Сразу прошу направление на экспресс-тест на Covid-19. Ответ лечащего и дежурного врачей: "Не накручивайте себя, все в норме", – возмутился киевлянин.

Тем временем у матери Моргуна температура поднялась уже до 40 градусов. Семья направилась в сеть "Добробут".

"Диагноз: грипп – нет, подозрение на двустороннюю вирусную пневмонию. Рекомендован тест на Covid-19. Еду в Киевскую Городскую детскую клиническую больницу №2, как больницу, анонсированную властями, где можно сделать экспресс-тест. Ответ в приемном: идите в инфекционное. В инфекционном – "Мы такого не делаем пусть вам "Добробут" делает", – продолжил Моргун. Отказались сделать тест и в Александровской клинической больнице.

"Коротко о главном: человек с реальным подозрением на "карантинный" вирус Covid-19 не может пройти тест на него уже 3-й день! Не бывает так, что в странах Европы за день подтверждают более 100 случаев в сутки, а в Украине за неделю только 3 случая! Правда: нечем ставить правильный диагноз! Лечим пневмонию или то, что умеем", – не сдержался мужчина.

"Пост немного панический! Надеюсь, что это действительно просто пневмония. Но после "кипиша" в пульмонологии маму перевели в отделение интенсивной терапии. Врач снова не даёт направление на тест. Если вы думаете, что в Киеве – столице – можно сделать тест на этот китайский вирус, то вы очень глубоко ошибаетесь", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине обнаружили уже 5 случаев заражения коронавирусом. 16 марта стало известно о двух инфицированных пациентах в Черновицкой области.

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