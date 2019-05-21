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В Киеве неизвестные второй день подряд блокируют работу ВККС

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В Киеве 21 мая под стенами Высшей квалификационной комиссии судей вновь собралась группа неизвестных, которые блокируют вход.

Они требуют отставки главы ВККС Сергея Козьякова и его заместителя, пишет УНИАН. Среди тех, кто блокирует работу комиссии, были замечены не только молодые люди спортивной внешности, а и пенсионеры.

Один из участников акции представился членом общественной организации "Честная страна". Протестующие выборочно не пускают в здание членов комиссии и судей, которые пришли на квалификационный экзамен.

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Сообщается также, что 21 мая для оценивания вновь не явились почти все судьи Окружного административного суда Киева. 10 мая на экзамен не пришли 34 судьи этого суда. Все они якобы заболели в один день и прислали свои больничные листы.

Как писал OBOZREVATEL, 20 мая группа неизвестных окружила здание Высшей квалификационной комиссии судей в Киеве. Она заблокировала вход. Из-за этого работа ВККС была парализована, а проведение квалификационного оценивания сорвано.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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